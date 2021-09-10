Джей Ло и Бена Аффлека запечатлели за поцелуями в Венеции

Кинофестиваль в Венеции заканчивается, и напоследок организаторы оставили еще одну премьеру – фильм с участием Бена Аффлека "Последняя дуэль".

49-летний актер приехал на фестиваль вместе со своей возлюбленной – 52-летней Дженнифер Лопес. К роману пары снова приковано все внимание поклонников, ведь 17 лет назад они уже состояли в отношениях и даже были помолвлены.

Пару запечатлели на катере и по пути на него. Дженнифер была в красивом кружевном платье от Valentino, в прозрачных босоножках на высоких каблуках и с черным тонким ремешком на щиколотках, черных больших очках от солнца и в маске на лице. Бен вел любимую женщину за руку и прикрывал от фотокамер, которые были повсюду.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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Когда пара сидела в лодке, ее запечатлели во время поцелуя. Влюбленные отправились на прогулку по каналам, а вечером наверняка появятся на красной дорожке.

В прессе уже несколько недель ходят слухи о том, что Аффлек снова планирует сделать Дженнифер предложение. Лопес не привыкать получать кольца с бриллиантами в подарок - ее экс-бойфренд Алекс Родригес также просил ее руки, и она ответила ему согласием. Но, как видим, согласие артистки – еще не повод радоваться предстоящей свадьбе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Напомним, недавно Лопес посещала в Венеции показ Модного дома Dolce & Gabbana, и там с певицей даже произошел маленький конфуз.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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