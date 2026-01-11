ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
335
Время на прочтение
1 мин

Джей Ло продемонстрировала образ в стиле "французский шик" и впечатлила фолловеров

Певица и актриса поделилась фотографиями в своем блоге в Instagram.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Образ Лопес включал в себя черный жакет, подчеркивающий талию и свободные светло-серые брюки, а также подобрала к луку такой же светло-серый берет. Дженнифер распустила и выровняла длинные волосы, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы карандашом и помадой. Звезда также сделала светлый маникюр и надела несколько колец на пальцы.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, вчера Лопес посетила мероприятие Vanity Fair и Amazon MGM Studios Celebrate Awards Season 2026 в баре Marmont в Лос-Анджелесе, где появилась в роскошном вечернем платье, расшитом камнями от Zuhair Murad.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дата публикации
Количество просмотров
335
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie