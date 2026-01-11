Джей Ло продемонстрировала образ в стиле "французский шик" и впечатлила фолловеров

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Образ Лопес включал в себя черный жакет, подчеркивающий талию и свободные светло-серые брюки, а также подобрала к луку такой же светло-серый берет. Дженнифер распустила и выровняла длинные волосы, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы карандашом и помадой. Звезда также сделала светлый маникюр и надела несколько колец на пальцы.

Напомним, вчера Лопес посетила мероприятие Vanity Fair и Amazon MGM Studios Celebrate Awards Season 2026 в баре Marmont в Лос-Анджелесе, где появилась в роскошном вечернем платье, расшитом камнями от Zuhair Murad.