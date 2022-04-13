Джей Ло рассказала, как Бен Аффлек сделал ей предложение

Дженнифер Лопес раскрыла некоторые подробности своей помолвки с Беном Аффлеком.

52-летняя певица рассказала, что не ожидала такого сюрприза от любимого. В тот вечер она как раз принимала ванну с пеной, когда в комнату зашел Бен, стал на одно колено и протянул ей кольцо с зеленым камнем (как Лопес объяснила, зеленый цвет – ее любимый).

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес / OnTheJLo.com

Историю артистка рассказала в информационном бюллетене, размещенном на ее веб-сайте OnTheJLo.com. "Вы когда-нибудь представляли себе, что ваша самая большая мечта может сбыться? В субботу вечером в моем любимом месте на земле (в ванне с пеной) моя любовь встал на одно колено и сделал предложение. Я была совершенно застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это происходило снова и снова, я буквально потеряла дар речи, и он сказал: "Это да?" А я ответила: "Да, конечно, это да! Я так широко улыбалась, по моему лицу текли слезы, и я чувствовала себя абсолютно счастливой", - написала Дженнифер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Певица отметила, что получила второй шанс на настоящую любовь. Ведь в 2003 году Бен и Джен уже были помолвлены, но отменили тогда помолвку. В мае 2021 года Дженнифер и Бен снова начали встречаться, всего через месяц после того, как Лопес разорвала помолвку с экс-возлюбленным Алексом Родригесом. Пара, напомним, была помолвлена два года и встречалась четыре года.