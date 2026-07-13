Джей Ло в платье Ralph Lauren и огромной шляпе появилась на Уимблдоне

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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56-летняя певица и актриса приехала на теннисный турнир в платье от Ralph Lauren с драпировкой на груди и талии, обула плетенные босоножки на высоких шпильках и им в тон подобрала небольшую сумку на короткой ручке и огромную широкополую шляпу, которая со всех сторон закрывала лицо Лопес.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Волосы певица распустила и сделала красивую укладку, а также у нее на лице были крупные солнцезащитные очки и макияж, а в ушах серьги-клипсы с бриллиантами.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Несколькими днями Джей Ло запечатлели папарацци во время прогулки во Франции. Тогда артистка была одета в ультракороткие бежевые шорты и объемную блузку с рукавами-клеш, рюшами и с многочисленными завязками и обута в босоножки на каблуках.

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