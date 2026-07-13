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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

Джей Ло в платье Ralph Lauren и огромной шляпе появилась на Уимблдоне

Дженнифер Лопес посетила четырнадцатый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

56-летняя певица и актриса приехала на теннисный турнир в платье от Ralph Lauren с драпировкой на груди и талии, обула плетенные босоножки на высоких шпильках и им в тон подобрала небольшую сумку на короткой ручке и огромную широкополую шляпу, которая со всех сторон закрывала лицо Лопес.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Волосы певица распустила и сделала красивую укладку, а также у нее на лице были крупные солнцезащитные очки и макияж, а в ушах серьги-клипсы с бриллиантами.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Несколькими днями Джей Ло запечатлели папарацци во время прогулки во Франции. Тогда артистка была одета в ультракороткие бежевые шорты и объемную блузку с рукавами-клеш, рюшами и с многочисленными завязками и обута в босоножки на каблуках.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
253
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