Джей Ло в платье с разрезом и шубе, а Бен Аффлек в пиджаке: влюбленных сфотографировали в Нью-Йорке

Джей Ло в платье с разрезом и шубе, а Бен Аффлек в пиджаке: влюбленных сфотографировали в Нью-Йорке

Бен прилетел с Лопес в Нью-Йорк, чтобы поддержать ее во время различных интервью и съемок.

Сейчас главная пара Голливуда, за которой неустанно все наблюдают, - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Много лет назад они уже встречались и даже собирались пожениться, но перед самой свадьбой все было отменено. Что тогда случилось, Лопес и Аффлек никогда не рассказывали.

В прошлом году они возобновили общение, опять начали встречаться и теперь просто неразлучны. В недавнем интервью изданию People Джей Ло рассказала, что они за эти годы сильно изменились, стали намного мудрее и очень дорожат нынешними отношениями. И это все очень заметно, когда пару фотографируют вместе. Например, вчера Дженнифер и Бен попали под прицел папарацци в Нью-Йорке, куда прилетели ради промоушена предстоящего фильма "Первый встречный", в котором Лопес сыграла главную роль.

Пара вместе выходила из студии NBC. Дженнифер была одета в черное платье с разрезом и коричневую шубу от бренда Coach. Также ее образ дополнили интересные босоножки с прозрачным верхом и сумка. Бен нес свою черную сумку, а также сумку Дженнифер с аппаратурой. Одет актер был в серый пиджак, кардиган и футболку.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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