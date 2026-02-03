Джейкоб Элорди / © Getty Images

Джейкоб Элорди пришел на мероприятие посвященное фильму «Грозовой перевал», так как сыграл в этой картине главную роль — Хитклифа. Перед фотографами в Беверли-Хиллз он позировал в жакете от Chanel из коллекции весна-лето 2026 года, дебютной для дизайнера Матье Блази.

Жакет в мелкий принт от Chanel был коротким, коричневым. Он имел темный воротник-стойку и золотые крупные пуговицы, а вот подкладка в жакете была белой, что стало заметно из-за того, что актер подкатил рукава.

© Getty Images

Для завершения образа Элорди выбрал темную футболку, белые джинсы Chanel и черные туфли на шнурках. Черный пояс и украшения Cartier завершили этот ансамбль.

Однако актер не единственная знаменитость, которая выбирает этот жакет от Chanel, ведь также в вещи появилась на публике бывшая первая леди США Мишель Обама. Однако женщина носила жакет с такими же брюками и большими оригинальными серьгами.

Еще одной поклонницей жакета стала певица Дуа Липа, ведь фото в луке от французского бренда опубликовала в своем Instagram. Кстати, также поп-звезда посетила показ от-кутюр, который Матье Блази провел в Grand Palais.

Фильм «Бурный перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всеобъемлющую разрушительную силу.

В украинский прокат фильм «Буремный перевал» выйдет 12 февраля.