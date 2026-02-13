Джейкоб Элорди вышел на публику с золотым зубом: зачем актер это сделал

Джейкоб Элорди / © Getty Images

Реклама

28-летний австралиец Джейкоб Элорди, который вместе с Марго Робби сыграл главные роли в фильме «Грозовой перевал», появился на премьере в Сиднее. Однако если серый костюм актера от Bottega Veneta казался довольно классическим, то вот аксессуар, которым он решил привлечь внимание на мероприятии — совсем нет.

Элорди вышел на публику с золотым зубом, сделанным на заказ. Этот аксессуар создал основатель Maison Raksha Джонатан Ракша. На золотом зубе также заметна гравировка с первыми буквами имен главных героев — «C» и «H» (Кэтрин и Хитклифф) и звездой. Согласно заявлению бренда — эта гравировка на зубе символизирует любовь между персонажами новой экранизации романа Эмили Бронте.

Джейкоб Элорди / © Getty Images

Чтобы создать этот необычный аксессуар бренду Maison Raksha пришлось создали отпечаток зубов актера. Однако работает бренд с Элорди не впервые, ведь также для него ранее делали грилзы.

Реклама

Что касается того, для чего актер появился с золотой накладкой на зубе — это отсылка к фильму, ведь по замыслу режиссера Эмиралд Финнелл у героя в фильме был выбит зуб и он вставил золотую коронку. Эта деталь не является канонической и в классическом романе Эмили Бронте описания золотого зуба не было, однако режиссер таким образом решила подчеркнуть то, что герой не был джентельменом, добавить ему грубости.

По словам дизайнера причесок и макияжа Сиан Миллер, зуб — это часть символического и художественного образа, который показывает изменение статуса Гитлиффа и добавляет ему «романтического, практического, декоративного» оттенка для кадра.

«У младшего Гитлиффа выбит зуб. Когда мы видим старшего Гитлиффа в „Грозовом перевале“, хотя это прямо не подчеркивается, он уже разбогател. Он вернулся с этим роскошным видом. Он выкупил Грозовой перевал и теперь имеет золотой зуб. Мы сделали слепок зубов Элорди и изготовили накладку из 18-каратного золота, которую установили поверх».