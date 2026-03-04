Джейми Ли Кертис в платье с пикантным декольте приехала на премьеру нового сериала

Джейми Ли Кертис / © Getty Images

Джейми Ли Кертис посетила премьерный показ сериала «Скарпетта» в кинотеатре Regal Union Square Theatre в Нью-Йорке.

«Скарпетта» — американский телесериал, созданный Лиз Сарнофф для Amazon Prime Video. Сюжет основан на одноименной серии книг Патрисии Корнуэлл. Главные роли исполнили Николь Кидман и Джейми Ли Кертис.

Джейми Ли блистала перед камерами в наряде с пикантным декольте и в отличном настроении. Поверх наряда она надела болеро, взяла с собой серебристый клатч, надела крупные серьги и украшение на шею. А образ завершила стильной прической, легким макияжем и очками.

На этой же презентации фильма появилась и Николь Кидман, и произвела фурор своим роскошным аутфитом. 58-летняя актриса появилась перед фотографами в полностью черном наряде от Модного дома Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2026.