Джейми Ли Кертис в платье с пикантным декольте приехала на премьеру нового сериала
67-летняя американская актриса посетила светское мероприятие в Нью-Йорке.
Джейми Ли Кертис посетила премьерный показ сериала «Скарпетта» в кинотеатре Regal Union Square Theatre в Нью-Йорке.
«Скарпетта» — американский телесериал, созданный Лиз Сарнофф для Amazon Prime Video. Сюжет основан на одноименной серии книг Патрисии Корнуэлл. Главные роли исполнили Николь Кидман и Джейми Ли Кертис.
Джейми Ли блистала перед камерами в наряде с пикантным декольте и в отличном настроении. Поверх наряда она надела болеро, взяла с собой серебристый клатч, надела крупные серьги и украшение на шею. А образ завершила стильной прической, легким макияжем и очками.
На этой же презентации фильма появилась и Николь Кидман, и произвела фурор своим роскошным аутфитом. 58-летняя актриса появилась перед фотографами в полностью черном наряде от Модного дома Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2026.