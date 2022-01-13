Актерская чета Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о разводе. Сенсационное объявление пара опубликовала на странице Момоа в Instagram.

Джейсон и Лиза прожили 16 лет вместе и чуть больше четырех лет в законном браке. У пары есть двое детей - 14-летняя дочь Лола Айолани Момоа и 13-летний сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа.

"Мы все почувствовали ветер перемен этих трансформационных времен… Разворачивается революция, и наша семья не исключение… У нас тоже произошли сейсмические сдвиги, но мы их не только чувствуем, но и растем благодаря им. Делимся новостями нашей семьи о том, что мы расстаемся.

Мы делимся этим не потому, что считаем это достойным освещения в прессе. А для того, чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами остается, просто теперь она развивается в другом направлении. Мы освобождаем друг друга для того, чтобы быть теми, кем мы учимся быть.

Наша преданность друг другу и к этой священной жизни и нашим детям непоколебима. Мы будем учить их тому, чему можем. Живем молитвой. Пусть победит любовь. Джей и Л.", - говорится в заявлении Момоа.

Джейсон Момоа и Лиза Боне / Associated Press

У Лизы Боне также есть старшая взрослая дочь Зои Кравиц, которую она родила в браке с музыкантом Ленни Кравицом. Пара была в браке с 1987 по 1993 годы.

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