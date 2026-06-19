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- Шоу-бизнес
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Джейсон Момоа вместе со своими двумя детьми и девушкой Адрией Архоной на премьере фильма
Актер получил особую поддержку от близких на мероприятии.
46-летний актер посетил вместе со своими двумя детьми — 17-летним сыном Накоа-Вульфом и 18-летней дочерью Лолой — премь’еру своего нового фильма «Супергерл», которая состоялась на Лестер-сквер в Лондоне.
Его дети были одеты в чёрные наряды, но особое внимание привлекла дочь звезды, ведь она дополнила платье аксессуаром в стиле Y2K — проволочными наушниками.
На премьере Джейсон был одет в тёмный костюм-тройку и туфли в ретро-стиле. Его девушка Адриа Архона выбрала эффектное красное платье с очень глубоким декольте.
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