Джейсон Момоа вместе со своими двумя детьми и девушкой Адрией Архоной на премьере фильма

Джейсон Момоа со своей возлюбленной / © Associated Press

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46-летний актер посетил вместе со своими двумя детьми — 17-летним сыном Накоа-Вульфом и 18-летней дочерью Лолой — премь’еру своего нового фильма «Супергерл», которая состоялась на Лестер-сквер в Лондоне.

Его дети были одеты в чёрные наряды, но особое внимание привлекла дочь звезды, ведь она дополнила платье аксессуаром в стиле Y2K — проволочными наушниками.

Джейсон Момоа с детьми / © Associated Press

На премьере Джейсон был одет в тёмный костюм-тройку и туфли в ретро-стиле. Его девушка Адриа Архона выбрала эффектное красное платье с очень глубоким декольте.

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Джейсон Момоа со своей возлюбленной / © Associated Press

Джейсон Момоа со своей возлюбленной / © Associated Press

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