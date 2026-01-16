Джейсон Момоа вышел на красную дорожку со своей девушкой-актрисой

Адриа Архона и Джейсон Момоа / © Associated Press

На мероприятии в Нью-Йорке актриса Адрия Архона продемонстрировала свою поддержку бойфренду Джейсону Момоа во время на премьеры фильма «Команда разрушителей» (The Wrecking Crew), в котором он сыграл.

Пара вместе посетила это громкое мероприятие и привлекла внимание на красной дорожке. 33-летняя Адрия и 46-летний Джейсон обнимались перед фотографами и даже поцеловались, чем вызвали еще больший фурор.

Джейсон любит выбирать для выходов в свет яркие образы, поэтому на этот раз вышел к фотографам в вельветовом костюме, который носил в сочетании с розовой футболкой и традиционным гавайским украшением на шее.

Адрия же выбрала черный комплект, который включал длинную юбку и абсолютно прозрачный топ. Образ актриса дополнила укладкой с локонами и легким макияжем.

Напомним, что пара в отношениях с мая 2024 года и уже неоднократно вместе появлялась на публике. В частности Адриа и Джейсон приходили на премьеру фильма «MINECRAFT: Фильм» и сериала «Андор».