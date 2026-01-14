Джейсон Стэтхэм с возлюбленной и их детьми покатался на лыжах

Джейсон Стэтхэм с семьей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

58-летний актер Джейсон Стэтхэм вместе с возлюбленной — 38-летней британской супермоделью и экс-«ангелом» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли — и их двумя детьми — 8-летним сыном Джеком Оскаром и трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс — отдыхают на горнолыжном курорте, где проводят активно время. Как проходит их отдых, модель показала в своем Instagram.

Джейсон Стэтхэм с семьей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с семьей и друзьями / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с семьей / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Семья катается на лыжах, сноубордах, санках и даже ратраках. Судя по всему, они весело и интересно провели время.

Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм и их сын / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Джейсон Стэтхэм с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Дочь Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози успела поменять несколько лыжных костюмов и продемонстрировать свои умения катания на лыжах.

Рози Хантингтон-Уайтли с сыном / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.

Ранее, напомним, эффектная Рози Хантингтон-Уайтли в бикини и шубе позировала на горнолыжном курорте.