Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

58-летний актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная — 38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли — появились на новых снимках осенней промокампании Falconeri, итальянского бренда, который специализируется на одежде из кашемира. Это уже не первое их сотрудничество.

Рози и Джейсон позировала в образах в серо-коричнево-молочной гамме. Они примерили кашемировые свитеры, пальто, кардиганы.

На большинстве снимком пара позировала в обнимку. На одной из фотографий модель запечатлена в платье на тонких бретельках и с обнаженной спиной. Актер держит возлюбленную за талии и смотрит на нее.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения. Они воспитывают двух детей — 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетнюю дочь Изабеллу Джеймс.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма «Франкенштейн». Для такого события модель выбрала платье от Armani Privé белого цвета, состоявшее из топа, макси-юбки и шлейфа из перьев.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images