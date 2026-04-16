Джейсон Стэтхэм со своими сыном и дочерью отдохнул в бассейне с гротом
Актер показал, как провел время со своими детьми.
58-летний актер Джейсон Стэтхэм опубликовал в своем Instagram серию фото с отдыха в Турции. Он вместе со своими детьми — 8-летним сыном Джеком Оскаром и трехлетней дочерью Изабеллой Джеймс — отдохнул в бассейне с пещерой и гротом.
На некоторых фото Джейсон и Джек позировали в обнимку спиной к камере — актер и его возлюбленная — модель Рози Хантингтон-Уайтли скрывают лица своих детей от широкой публики.
Судя по фото, семья отлично провела время. «Пещера», — лаконично подписал серию снимком Стэтхэм.
Отметим, что Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на фестивале Coachella — между ними сразу возникла взаимная симпатия. Их роман развивался стремительно, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.
Уже в январе 2016 года пара объявила о помолвке: актер подарил возлюбленной роскошное кольцо с бриллиантом весом 5 карат. Однако свадьбу пришлось отложить из-за беременности Рози. Примечательно, что до сих пор они официально не зарегистрировали свои отношения.
Ранее, напомним, Джейсон Стэтхэм с возлюбленной и их детьми покатался на лыжах.