Джиджи Хадид перечислит все заработанные деньги за показы осень-зима на помощь Украине

Звезда стала одной из знаменитостей, кто решил выразить поддержку украинцам.

Американская супермодель Джиджи Хадид поддержала Украину и пострадавших от нападения России. 26-летняя девушка написала в Instagram пост, в котором сообщила, что все заработанные деньги за показы осень-зима 2022 пожертвует пострадавшим. Также она вспомнила и Палестину, которая тоже страдает от войны.



"Наличие установленного графика месяца моды означает, что мои коллеги и я часто представляем новые модные коллекции в душераздирающие и травмирующие времена в истории. Мы не контролируем большинство наших рабочих графиков, но мы хотели бы ходить для чего-то. Следуя по стопам моей подруги Мики Арганараз, я обязуюсь пожертвовать свои доходы от показов сезона осень-зима 2022, чтобы помочь тем, кто страдает от войны в Украине, а также продолжать поддерживать тех, кто переживает то же самое в Палестине. Наши глаза и сердца должны быть открыты для любой человеческой несправедливости. Пусть мы все видим друг в друге братьев и сестер, вне политики, вне расы, вне религии. В конце концов, за войну платят невинные жизни, а не лидеры. РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ. РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАЛЕСТИНЫ. МИР. МИР. МИР", - написала модель.

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