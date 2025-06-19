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- Шоу-бизнес
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Джиджи Хадид показала редкие фото своей единственной дочери
Как и многие другие знаменитости, лицо своего ребенка модель по-прежнему скрывает.
30-летняя американская топ-модель Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram серию фотографий, на некоторых из которых запечатлена ее единственная дочь Хай, которая родилась 19 сентября 2020 года. Отцом девочки является бывший бойфренд модели — 32-летний британский певец Зейн Малик, с которым Джиджи встречалась с 2015-го по 2021-й год.
Модель по-прежнему скрывает лицо дочери, поэтому на всех фото она снята со спины.
Джиджи и Хай позировали в Ньй-Йорке в Центральном парке с видом на водоем.
На одном из фото девочка запечатлена с двумя маленькими козликами. В руках Хай держит морковь.
Также Хадид показала и свое селфи, сделанное в бассейне. Модель запечатлена в кепке и сплошном купальнике.
Напомним, сейчас Джиджи Хадид встречается с 50-летним актером Брэдли Купером. Их отношения она впервые подтвердила, опубликовав в Сети совместное фото с ним, сделанное во время празднования ее 30-летия.