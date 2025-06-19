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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Джиджи Хадид показала редкие фото своей единственной дочери

Как и многие другие знаменитости, лицо своего ребенка модель по-прежнему скрывает.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид / © Associated Press

30-летняя американская топ-модель Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram серию фотографий, на некоторых из которых запечатлена ее единственная дочь Хай, которая родилась 19 сентября 2020 года. Отцом девочки является бывший бойфренд модели — 32-летний британский певец Зейн Малик, с которым Джиджи встречалась с 2015-го по 2021-й год.

Модель по-прежнему скрывает лицо дочери, поэтому на всех фото она снята со спины.

Хай — дочь Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид

Хай — дочь Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид

Джиджи и Хай позировали в Ньй-Йорке в Центральном парке с видом на водоем.

Джиджи Хадид с дочерью / © Инстаграм Джиджи Хадид

Джиджи Хадид с дочерью / © Инстаграм Джиджи Хадид

На одном из фото девочка запечатлена с двумя маленькими козликами. В руках Хай держит морковь.

Дочь Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид

Дочь Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид

Также Хадид показала и свое селфи, сделанное в бассейне. Модель запечатлена в кепке и сплошном купальнике.

Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид

Джиджи Хадид / © Инстаграм Джиджи Хадид

Напомним, сейчас Джиджи Хадид встречается с 50-летним актером Брэдли Купером. Их отношения она впервые подтвердила, опубликовав в Сети совместное фото с ним, сделанное во время празднования ее 30-летия.

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи и Белла Хадид / © Getty Images

Джиджи и Белла Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Иоланда Хадид / © Getty Images

Иоланда Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи и Иоланда Хадид / © Getty Images

Джиджи и Иоланда Хадид / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
27
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