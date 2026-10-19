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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Джиджи Хадид покорила подиум Victoria’s Secret в сверкающих крыльях и в нежном кружеве

В Лос-Анджелесе состоялся долгожданный показ бренда нижнего белья Victoria’s Secret. В этом году она уже в шестой раз вышла на подиум культового бренда нижнего белья.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джиджи Хадид

Джиджи Хадид / © Getty Images

31-летняя американская модель Джиджи Хадид вновь покорила публику с самого известного подиума в мире, ведь она в очередной раз вышла на подиум на легендарном Victoria’s Secret Fashion Show. Супермодель уже в шестой раз приняла участие в грандиозном показе нижнего белья этого бренда.

Сначала Хадид вышла на подиум во время выступления певицы Тейт Макрей, одетая в блестящие крылья, украшенные крупными пайетками, и соответствующее платье-комбинацию с блестками. Также по замыслу стилистов она надела сразу две пары трусиков, сочетая голубое и розовое кружево.

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Образ получился чрезвычайно гламурным и напоминал эстетику 1970-х годов. Однако это был не единственный образ Джиджи в тот вечер, ведь она также продемонстрировала поистине ангельский ансамбль — белый кружевной корсет и подходящие к нему шорты-трусы.

Образ дополняли украшения с крупными кристаллами на шее и запястьях, а также фирменные крылья бренда, которые на этот раз были большими и украшенными стразами.

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

Хадид дебютировала на показе Victoria’s Secret в 2015 году, однако после этого участвовала не во всех показах. В 2018 году модель сделала шестилетний перерыв, а вернулась в 2024 году, открыв показ и завершив грандиозное шоу вместе со своей сестрой Беллой Хадид.

В этом году Белла также вышла на подиум, и ей выпала особая честь — открыть шоу в крыльях, украшенных цветами.

Белла Хадид / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

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