Джиджи Хадид случайно распустила слухи, что у Рианны двойня

Супермодель попала в неудобную ситуацию из-за неудачного комментария.

31 января певица и основательница косметической империи Рианна красиво объявила, что скоро впервые станет мамой. Сеперзвезда снялась в красивой фотосесси в Нью-Йорке со своим бойфрендом A$AP Rocky.

Через несколько дней звезда опубликовала первое фото своей беременности. На снимке Рианна стояла в ванной комнате подняв футболку и смотрела на свой живот.

Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, друзей и коллег суперзвезды, поэтому многие начали поздравлять Рири в комментариях. Одной из тех, кто написал под постом певицы была супермодель Джиджи Хадид. Девушка оставила лаконичное послание: "Три ангела" и поставила несколько смайликов.

Это сообщение моментально вызвало бурю обсуждений, ведь люди не поняли, почему Джиджи сказала "три" если на фото лишь Рианна. Многие восприняли слова знаменитости буквально подумав, что Рианна беременна двойней.

Из-за бурного обсуждения Джиджи пришлось вернуться в комментарии и объяснить, что она имела в виду своим сообщением.

"Я только что услышала об этом волнении. Я имела в виду Ри/ Рокки / Ребенка, лол", - уточнила модель.

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