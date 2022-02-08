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Джиджи Хадид случайно распустила слухи, что у Рианны двойня

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Джиджи Хадид случайно распустила слухи, что у Рианны двойня

Джиджи Хадид / Getty Images

Супермодель попала в неудобную ситуацию из-за неудачного комментария.

31 января певица и основательница косметической империи Рианна красиво объявила, что скоро впервые станет мамой. Сеперзвезда снялась в красивой фотосесси в Нью-Йорке со своим бойфрендом A$AP Rocky.

Через несколько дней звезда опубликовала первое фото своей беременности. На снимке Рианна стояла в ванной комнате подняв футболку и смотрела на свой живот.

Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, друзей и коллег суперзвезды, поэтому многие начали поздравлять Рири в комментариях. Одной из тех, кто написал под постом певицы была супермодель Джиджи Хадид. Девушка оставила лаконичное послание: "Три ангела" и поставила несколько смайликов.

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Это сообщение моментально вызвало бурю обсуждений, ведь люди не поняли, почему Джиджи сказала "три" если на фото лишь Рианна. Многие восприняли слова знаменитости буквально подумав, что Рианна беременна двойней.

Из-за бурного обсуждения Джиджи пришлось вернуться в комментарии и объяснить, что она имела в виду своим сообщением.

"Я только что услышала об этом волнении. Я имела в виду Ри/ Рокки / Ребенка, лол", - уточнила модель.

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