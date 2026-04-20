Джиджи Хадид в белоснежном платье с халтером и красивой брошью вышла на красную дорожку
29-летняя модель очаровала своим нежным аутфитом на светском мероприятии.
Джиджи Хадид украсила своим появлением красную дорожку церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2026, которая состоялась в Санта-Монике.
Модель выбрала для своего выхода белоснежное платье макси от бренда David Koma, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел халтер, украшенный красивой брошью с камнями. Обута она была в белые босоножки.
Джиджи сделала прическу «Мальвинка», выпустив и накрутив спереди пряди, сделала макияж с темно-бежевой помадой, украсила уши бриллиантовыми каплевидными серьгами, а руки — бриллиантовыми браслетом и кольцами из этого комплекта.
Напомним, Джиджи на ивент в Нью-Йорке надела желтое коктейльное платье также от David Koma.