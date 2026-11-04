Джиджи Хадид в клетчатой юбке и кожаной куртке продемонстрировала стильный осенний образ

Джиджи Хадид / © Getty Images

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Американская супермодель Джиджи Хадид появилась на открытии нового магазина своего трикотажного бренда Guest in Residence на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Звезда продемонстрировала полноценный осенний образ, в котором сочетала тёплые коричневые оттенки, клетчатые мотивы и сразу несколько акцентных вещей.

Основой образа Хадид стала юбка из собственной коллекции — модель длины «миди» с жаккардовым клетчатым узором в коричневых и нежно-розовых оттенках. Юбка изготовлена из качественной и теплой ткани — смеси шерсти и кашемира — и украшена вязаной бахромой сбоку. Она дополнила юбку топом с галтером и глубоким округлым вырезом, длина которого доходила чуть выше пупка, оставляя открытой часть живота. Сверху Джиджи надела коричневую кожаную куртку-косуху. Но особенно выразительными в образе были коричневые сапоги в ковбойском стиле с металлическими золотистыми накладками на носке.

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Джиджи Хадид / © Getty Images

Особым акцентом образа стала сумка в виде цветочного горшка — точнее, винтажная модель Moschino Planter. Этот необычный аксессуар впервые представили ещё в 1990-х годах. Он стилизован под коричневый горшок с ярко-розовыми цветами и реалистичной зелёной листвой.

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Это появление модели на публике произошло после того, как она вышла на подиум бельевого бренда Victoria’s Secret, где продемонстрировала образ с блестящими крыльями.

Джиджи Хадид / © Getty Images

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