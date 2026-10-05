Джиджи Хадид вышла на подиум в спортивном топе и юбке с кристаллами

Джиджи Хадид / © Associated Press

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31-летняя Джиджи Хадид стала одной из звезд показа Miu Miu сезона весна-лето 2027, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Модель закрыла шоу в необычном образе, объединившем спортивную эстетику и роскошные детали.

Хадид появилась на подиуме в облегающем темно-сером спортивном топе. Его она сочетала с юбкой миди в тон с заниженной посадкой. По бокам юбки располагались длинные панели, расшитые бисером и сверкающими кристаллами.

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Джиджи Хадид / © Associated Press

Образ Хадид завершали серо-белые кроссовки с неоново-желтыми деталями. Из аксессуаров на Джиджи были лишь зеленые серьги с камнями. Макияж модели был максимально естественным, а волосы она собрала в небрежный низкий хвост.

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Джиджи Хадид / © Associated Press

Показ Miu Miu в этом сезоне был посвящен сочетанию спортивной одежды с нарядными и классическими элементами. В коллекции появились спортивные топы, брюки и кроссовки в сочетании с костюмами, юбками и расшитыми кристаллами вечерними деталями.

Ранее, напомним, на подиум вернулась спустя 9-летний перерыв топ-модель Миранда Керр.

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