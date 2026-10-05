ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Джиджи Хадид вышла на подиум в спортивном топе и юбке с кристаллами

Модель закрыла показ Miu Miu в рамках Недели моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид / © Associated Press

31-летняя Джиджи Хадид стала одной из звезд показа Miu Miu сезона весна-лето 2027, который состоялся в рамках Парижской недели моды. Модель закрыла шоу в необычном образе, объединившем спортивную эстетику и роскошные детали.

Хадид появилась на подиуме в облегающем темно-сером спортивном топе. Его она сочетала с юбкой миди в тон с заниженной посадкой. По бокам юбки располагались длинные панели, расшитые бисером и сверкающими кристаллами.

Джиджи Хадид / © Associated Press

Джиджи Хадид / © Associated Press

Образ Хадид завершали серо-белые кроссовки с неоново-желтыми деталями. Из аксессуаров на Джиджи были лишь зеленые серьги с камнями. Макияж модели был максимально естественным, а волосы она собрала в небрежный низкий хвост.

Джиджи Хадид / © Associated Press

Джиджи Хадид / © Associated Press

Показ Miu Miu в этом сезоне был посвящен сочетанию спортивной одежды с нарядными и классическими элементами. В коллекции появились спортивные топы, брюки и кроссовки в сочетании с костюмами, юбками и расшитыми кристаллами вечерними деталями.

Ранее, напомним, на подиум вернулась спустя 9-летний перерыв топ-модель Миранда Керр.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie