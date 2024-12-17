Джилл в элегантном платье, Джо – в галстуке с принтом: супруги Байденов с маленьким внуком побывали на мероприятии

Президентские супруги со своим внуком выглядели красиво и гармонично.
В Белом доме в Восточной комнате состоялся прием по случаю Хануки. Гостей приветствовали хозяева – президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Вместе с супругами был их 4-летний внук Бо и второй джентльмен, муж вице-президента Камалы Харрис – Дуглас Эмхофф.
Джилл выбрала для такого события элегантное закрытое темно-синее платье длины миди с широкими плечами и драпировкой на животе. Шею она украсила роскошным ожерельем с камнями.
Аутфит жена президента дополнила прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах, французским маникюром и серьгами-звездами.
Джо Байден был одет в синий костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.
Для мальчика подобрали похожий лук, как у его дедушки: синий костюм, белый рубашка и синий галстук с принтом.
Напомним, Джилл Байден с внуком Бо в этом году встретили возле Белого дома рождественскую елку.
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