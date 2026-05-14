Джиллиан Андерсон в платье с камнями и бантиками сияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Легендарная актриса посетила престижное мероприятие во Франции.
Джиллиан Андерсон, звезда культового сериала «Совершенно секретно», позировала фотографам на премьере фильма «Женская жизнь», состоявшейся в рамках 79-го Международного кинофестиваля в Каннах.
Актриса выбрала длинное платье от Miu Miu прямого фасона. Наряд имел V-образное декольте на груди, а также четыре бретельки, которые переплетались на спине и были украшены камнями и бусинами в виде жемчужин.
Декоративный элемент также повторялся под грудью. Также на платье было два небольших бантика — на груди и спине.
Джиллиан дополнила образ нюдовым макияжем и драгоценностями с бриллиантами и жемчугом от ювелирного бренда Chaumet. Волосы актриса собрала в высокий хвост и накрутила в легкие локоны.
То, что Андерсон выбрала именно бренд Miu Miu — довольно символично, ведь недавно актриса закрывала показ этого бренда как модель.