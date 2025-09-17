Эль Фэннинг / © Getty Images

Реклама

Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре и звезды — певицы, актрисы и инфлюенсеры активно посещают различные показы и вечеринки, которые проводятся в рамках мероприятия.

Гостьей показа Coach, который прошел 15 сентября, стала голливудская звезда Эль Фэннинг. 27-летняя девушка выбрала для появления на фэшн-мероприятии лук, который был полностью собран из денима светло-голубого цвета. Эль носила длинное пальто и джинсы, которые просто подметали пол, а также на ней был белый топ, а в руке сумка из лоскутков с монограммой бренда. Гламура и шика этому наряду додавали солнцезащитные очки синего цвета, усыпанные стразами.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Также в мини-шортах из денми Эль снялась в фотосесии со своей старшей сестрой Дакотой.

Реклама

Напомним, что вещи из денима стали фаворитами у знаменитостей на Венецианском кинофестивале в этом году. Каждый лук выглядел стильно и современно. В частности носили деним такие известные актрисы как Ребекка Фергюсон, Аманда Сейфрид и Джулия Робертс.