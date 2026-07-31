Джоан Роулинг / © Associated Press

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31 июля 1965 года родилась Джоан Роулинг— британская писательница, подарившая миру одну из самых известных историй — серию книг о Гарри Поттере. Именно её книги о мальчике-волшебнике и школе для волшебников и волшебниц Хогвартс покорили миллионы читателей по всему миру.

Особым событием для Роулинг стала первая экранизация её романа. Премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень» состоялась в 2001 году в Лондоне. Таким образом, книга, которая когда-то существовала только на бумажных страницах, ожила на большом экране, а её авторша увидела своих героев в исполнении юных актёров — Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон.

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Премьера фильма «Гарри Поттер» в 2001 году / © Associated Press

Фильм вышел в прокат 16 ноября 2001 года и положил начало легендарной киносерии. Роулинг пришла тогда на премьеру с Нилом Мюрреем, с которым была в отношениях. Вскоре в том же году они поженились — свадьба состоялась 26 декабря.

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