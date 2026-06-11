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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Джоди Тернер-Смит в красном костюме с тиснением под кожу крокодила появилась на шоу

В этом ярком наряде британскую актрису было просто невозможно не заметить.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джоди Тернер-Смит

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

В Нью-Йорке в объективы фотокамер попала Джоди Тернер-Смит, которая в ярком наряде направлялась на шоу LIVE with Kelly and Mark.

Для утреннего эфира звезда выбрала смелый образ lady in red, в котором сочетались безупречный крой, фактурная кожа и насыщенный цвет. Джоди позировала фотографам в костюме от бренда The New Arrivals, который состоял из приталенного жакета с золотыми пуговицами и юбки-карандаша длины миди.

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images

Наряд был изготовлен из материала с тиснением под крокодиловую кожу и имел глянцевую отделку, благодаря которой эффектный красный оттенок выглядел еще ярче.

Завершили образ Тернер-Смит белые туфли-лодочки с заостренным носком от Le Silla, которые стали контрастным акцентом на фоне яркого наряда, массивные солнцезащитные очки в темно-бордовой оправе, золотые кольца и объемный длинный парик.

Напомним, Джоди Тернер-Смит в брюках цвета сливочного масла и топе с рюшами попала в объектив папарацци на рынке.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
67
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