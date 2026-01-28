- Дата публикации
Джоди Тернер-Смит в полупрозрачном платье и с пышной шевелюрой позировала на мероприятии
39-летняя британская актриса знает, что нужно надеть, чтобы быть в центре внимания ивента.
Джоди Тернер-Смит стала гостьей мероприятия в De Beers во время Недели высокой моды в Париже.
Звезда появилась там в белоснежном полупрозрачном платье макси с многослойной юбкой со шлейфом. Наряд также имел драпировку и белые кисточки по бокам.
Аутфит Джони дополнила пышным длинным париком, макияжем с акцентом на глазах, интересным украшением с камнями на шее, серьгами и кольцами с камнями. Обута она была в белые остроносые туфли.
