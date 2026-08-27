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- Шоу-бизнес
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Джои Кинг появилась на красной дорожке в "ночной рубашке": прозрачный наряд звезды вызвал бурную реакцию
Актриса затмила коллег своим смелым образом от известного бренда.
Джои Кинг присоединилась к своим коллегам по фильму «Практическая магия 2» — Николь Кидман, Мэйси Уильямс и Сандры Буллок — на ковровой дорожке лондонской премьеры. 27-летняя звезда выбрала платье, напоминавшее ночную рубашку, ведь оно было полностью прозрачным.
Наряд девушки был от бренда Miu Miu и выполнен в модном оттенке сливочного масла. Платье имело длинный шлейф, рукава-фонарики, а также было украшено аппликациями в виде цветов.
Джои сочетала нежное платье с комплектом нижнего белья, который хорошо просвечивал сквозь прозрачную ткань.
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