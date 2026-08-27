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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Джои Кинг появилась на красной дорожке в "ночной рубашке": прозрачный наряд звезды вызвал бурную реакцию

Актриса затмила коллег своим смелым образом от известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Джои Кинг

Джои Кинг / © Associated Press

Джои Кинг присоединилась к своим коллегам по фильму «Практическая магия 2» — Николь Кидман, Мэйси Уильямс и Сандры Буллок — на ковровой дорожке лондонской премьеры. 27-летняя звезда выбрала платье, напоминавшее ночную рубашку, ведь оно было полностью прозрачным.

Джои Кинг / © Associated Press

Джои Кинг / © Associated Press

Наряд девушки был от бренда Miu Miu и выполнен в модном оттенке сливочного масла. Платье имело длинный шлейф, рукава-фонарики, а также было украшено аппликациями в виде цветов.

Джои сочетала нежное платье с комплектом нижнего белья, который хорошо просвечивал сквозь прозрачную ткань.

Джои Кинг / © Associated Press

Джои Кинг / © Associated Press

Джои Кинг / © Associated Press

Джои Кинг / © Associated Press

Комментарии
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