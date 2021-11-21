Джоли в водолазке и юбке-миди, а ее дочь Шайло - в джинсах "бойфрендах" и кедах: семейство на премьере

Джоли в водолазке и юбке-миди, а ее дочь Шайло - в джинсах "бойфрендах" и кедах: семейство на премьере

Анджелина Джоли снова появилась на публике со своими детьми – сыном Паксом и дочерью Шайло.

Вместе они посетили премьеру документального фильма Paper And Glue, которая прошла в Музее толерантности в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли / Getty Images

Это было первое появление сына актрисы Пакса за долгое время на публике. Парень сбрил усы и надел клетчатую рубашку и серые джинсы в сочетании с черными кедами.

Дочь Анджелины – Шайло – в этот раз тоже вышла в свет не в платье, как раньше, а в широких джинсах бойфрендах от H&M с дырками, черном джемпере и серых кедах. Волосы девочки были собраны назад, а на лице был очень легкий макияж.

Анджелина Джоли / Getty Images

Анджелина Джоли надела черную трикотажную водолазку и черную юбку-миди в сочетании с туфлями-лодочками на каблуках. У нее был не броский макияж, а в ушах было несколько разных серьг.

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