Шоу-бизнес
255
1 мин

Джон Траволта и его 26-летняя дочь Элла сияли вместе на премьере фильма

Элла Блю Траволта — 26-летняя дочь Джона Траволты — пришла поддержать своего знаменитого отца на нью-йоркской премьере его режиссерского дебюта — фильма Propeller One-Way Night Coach, где Элла также сыграла.

Юлия Каранковская
Джон и Элла Траволты / © Getty Images

Для мероприятия в Музее современного искусства в четверг вечером Элла выбрала платье-футляр от бренда Miu Miu в винтажном стиле. Это был наряд с принтом в синие цветы и зеленые листья, а также имел бант спереди и бретельки, украшенные кристаллами.

Боиска образу Эллы добавили украшения с бриллиантами, красивый макияж и высокая прическа. Ее известный отец вместо этого выбрал классический костюм-тройку, галстук бабочку и дополнил лук неожиданным акцентом — беретом.

В интервью для CNN Траволта объяснил, что носит береты и очки, чтобы выглядеть как режиссер, а не как актер.

«Я сказал: „На этот раз я режиссер. Ты актер — сыграй роль режиссера, выгляди как режиссер старой школы“», — поделился он.

Ранее отец и дочь вместе появились в Каннахна ежегодном кинофестивале, где вышли на фотокол и красную дорожку.

