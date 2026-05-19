Джон Траволта и его дочь-красавица Элла появились вместе на красной дорожке в Каннах

Джон и Элла Траволты / © Associated Press

Легендарный голливудский актер Джон Траволта посетил нынешний Каннский кинофестиваль и вышел на красную дорожку со своей дочерью-красавицей. Элли 26 лет и она невероятно похожа на своего известного папу, которого пришла поддержать на мероприятии, ведь у Траволты-старшего состоялся особый дебют — в Каннах он представил фильм Propeller One-Way Night Coach, который является полностью его творением.

Джон написал сценарии, а также стал режиссером фильма и продюсером. Это семейный приключенческий фильм, в котором Элла сыграла также одну из ролей, а сам Джон Траволта выступил как рассказчик истории.

На красной дорожке Элла и ее отец предстали в парных образах — надели элегантные вечерние наряды: Джон был в стильном костюме-тройке, а Элла в бархатном длинном платье, которое дополнила серьгами с бриллиантами, часами и прической.

Также они посетили фотокол, на котором позировали фотографам. Траволта надел лук, состоящий из черных вещей, а Элла белое платье с черными деталями от Dior.

Во время кинофестиваля актер также получил большой сюрприз — ему вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» — награду за жизненные достижения. Траволта был шокирован и глубоко тронут этим неожиданным признанием, едва сдерживая слезы, и сказал: «Это больше, чем „Оскар“».

«Полный сюрприз!» — эмоционально воскликнул Джон Траволта, когда толпа разразилась бурными аплодисментами. «Я не могу в это поверить. Это последнее, чего я ожидал».

