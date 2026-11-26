Джон Траволта с дочерью Эллой Блю / © Getty Images

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Актер Джон Траволта оказался в центре внимания, когда появился на красной дорожке церемонии открытия 44-го Туринского кинофестиваля, ведь он взял с собой на мероприятие 26-летнюю дочь Эллу Блю. Они вместе позировали перед камерами и были одеты оба в чёрное.

72-летний Джон сочетал рубашку с воланами с классическим костюмом. От галстука он отказался, дополнив наряд бриллиантовой брошью в форме пера и круглыми очками. Главным акцентом его образа стали кожаные перчатки.

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Джон Траволта с дочерью Эллой Блю / © Getty Images

Элла Блю появилась в чёрном платье с высоким воротником и длинными рукавами, украшенном объёмными цветами. Также девушка собрала волосы в хвост, сделала нежный вечерний макияж и надела украшения с бриллиантами.

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Эллоа Блю Траволта / © Getty Images

Во время церемонии актёр получил награду за жизненные достижения.

«Спасибо вам за то, что подарили мне самую прекрасную карьеру», — сказал он, принимая награду. Его голос дрожал от волнения, когда он обращался к зрителям, сообщает издание Variety.

«За последние 50 лет у меня была возможность исследовать самые разные образы и дарить зрителям столько разных персонажей. Вы дали мне возможность петь, танцевать и играть героев, о которых я даже не смел мечтать». «Поэтому я хочу искренне поблагодарить вас за то, что позволили мне делать то, о чём говорит Шекспир: быть или не быть. Вы позволили мне быть собой. Вы никогда не подрезали мне крылья. Вы позволили мне так прекрасно летать — на экране и в небе».

Перед выступлением актёра организаторы фестиваля подготовили трогательную ретроспективу его самых выдающихся работ. Зрителям показали отрывки из самых известных фильмов Траволты, среди которых «Криминальное чтиво», «Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин», «Лак для волос» и «Без лица».

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Перед выходом Траволты на сцену зал встретил его бурными овациями. Зрители топали ногами, хлопали в ладоши и подпевали песням из его фильмов, сообщает издание.

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