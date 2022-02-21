Джордан Данн блеснула двумя пикантными луками на показах в Лондоне

31-летняя британская модель Джордан Данн посетила несколько показов в рамках Лондонской недели моды.

Девушка посетила мероприятие, посвященное выпуску коллекции Maximilian осень-зима 2022, в Зеленой комнате отеля The Londoner в Лондоне. А также в этом же аутфите посетила показ Fashion East во время Недели моды.

Джордан выглядела очень эффектно. На ней был красный аутфит, состоящий из топа с глубоким декольте и кожаной юбки с высоким разрезом. Модель надела пару красных перчаток из лаковой кожи и обула черные остроносые туфли с красными носами. Данн распустила темные волосы, сделала красивый макияж с акцентом на пышные ресницы и надела золотые серьги.

Джордан Данн / Getty Images

Ранее в тот же день звезда посетила показ Fashion East, куда приехала в шифоновой рубашке от бренда 16Arlington кораллового оттенка, сочетая ее с золотым кроп-топом и коричневыми кожаными брюками и светлыми босоножками на каблуках. Модель распустила волосы и сделала акцент в макияже на глазах и на губах одновременно.

Джордан Данн / Getty Images

Читайте также: