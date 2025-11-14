- Дата публикации
Джордж и Амаль Клуни встретились с президентом и первой леди Филипин
В рамках визита вежливости они посетили официальную резиденцию президента.
Президент Филипин Фердинанд Маркос-младший его жена первая леди Лиза Аранета-Маркос встретились во дворце Малаканьянге с адвокатом по правам человека Амаль Клуни и ее мужем американским актером Джорджем Клуни.
Супруги Клуни, которые являются соучредителями «Фонда Клуни за справедливость», в настоящее время находятся в Маниле, чтобы возглавить саммит Social Good Summit 2025, который состоится 16 ноября в городе Пасай.
Несмотря на то, что Джордж известный актер, все взгляды опять были прикованы к Амаль, которая выбрала элегантный черный костюм с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, которую на украшало кружево. Волосы она уложила в любимую элегантную прическу, а в руке держала сумку бежевого оттенка.
Также пара фотографировалась с некоторыми работниками Малаканьянге и, веротяно, раздавала автографы.