Джордж и Амаль Клуни встретились с президентом и первой леди Филипин

В рамках визита вежливости они посетили официальную резиденцию президента.

Джордж и Амаль Клуни с перезидентом и первой леди Филипин

Джордж и Амаль Клуни с перезидентом и первой леди Филипин / © Associated Press

Президент Филипин Фердинанд Маркос-младший его жена первая леди Лиза Аранета-Маркос встретились во дворце Малаканьянге с адвокатом по правам человека Амаль Клуни и ее мужем американским актером Джорджем Клуни.

Джордж и Амаль Клуни с перезидентом и первой леди Филипин / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни с перезидентом и первой леди Филипин / © Associated Press

Супруги Клуни, которые являются соучредителями «Фонда Клуни за справедливость», в настоящее время находятся в Маниле, чтобы возглавить саммит Social Good Summit 2025, который состоится 16 ноября в городе Пасай.

Джордж и Амаль Клуни с перезидентом и первой леди Филипин / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни с перезидентом и первой леди Филипин / © Associated Press

Несмотря на то, что Джордж известный актер, все взгляды опять были прикованы к Амаль, которая выбрала элегантный черный костюм с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, которую на украшало кружево. Волосы она уложила в любимую элегантную прическу, а в руке держала сумку бежевого оттенка.

Также пара фотографировалась с некоторыми работниками Малаканьянге и, веротяно, раздавала автографы.

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж Клуни / © Associated Press

