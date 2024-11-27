Джордж Клуни в молодости: как выглядел голливудский красавчик до того, как стал очень знаменит

Он - один из самых известных актеров в мире, на счету которого много хороших ролей.
Актеру Джорджу Клуни сейчас 63 года и он настоящая суперзвезда. За свою многолетнюю карьеру он успел стать лауреатом "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA.
В 2009 году был назван журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира, также актер поддерживает Украину, как и его жена Амаль.
Популярность к Клуни пришла в после выходов телесериала "Скорая помощь", в котором он снимался с 1 по 6 сезон исполняя роль педиатра Дага Росса.
Однако до получения этой звездной роли Клуни пробовал себя в других проектах, которые не получили такой известности. Ниже ы нашей подборке архивных фотографий вы можете посмотреть, как он выглядел до того, как стал миллионером и суперзвездой.
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