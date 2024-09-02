Джордж – в смокинге, Амаль – в кружевном платье: супруги Клуни в красивых образах появились на Венецианском кинофестивале

Голливудские супруги не часто появляются на мероприятиях, но пропустить важнле событие в Венеции они не смогли.

Вчера, 1 сентября, на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля приковало внимание всех присутствующих появление одной из красивейших пар Голливуда – Джорджа и Амаль Клуни. Они пришли на премьеру комедийного боевика "Одинокие волки" (Wolfs), в котором Джордж вместе со своим другом Брэдом Питтом сыграли главные роли.

Джордж и Почти Клуни / Фото: Associated Press

Супруги с радостью позировали фотографам, обнимая друг друга. Они выглядели красиво и счастливо.

Джордж и Почти Клуни / Фото: Associated Press

Амаль выбрала для такого события платье Atelier Versace одного из самых популярных оттенков нынешнего года – масляно-желтого, соответствующего тенденции "тихой роскоши". Наряд был покрыт белым кружевом и рюшами, имел круглый вырез и длинный шлейф, который ей помогал расправить помощник.

Джордж и Почти Клуни / Фото: Associated Press

Джордж и Почти Клуни / Фото: Associated Press

Аутфит женщина дополнила туфлями Aquazzura, клатчем-футляром Judith Leiber, инкрустированным стразами, длинными серьгами с бриллиантами, красивой прической с локонами и макияжем с розовыми румянами и помадой шоколадного цвета.

Джордж и Почти Клуни / Фото: Associated Press

Джордж предпочел черный смокинг, белую рубашку, галстук-бабочку и оксворды со шнуровкой. На руке у него красовались драгоценные часы.

О фильме:

Двое профессиональных "чистильщиков" – "одиноких волков" – должны объединиться, чтобы скрыть следы громкого преступления. Но обычное дело превращается в настоящий беспорядок, чего герои не ожидали.

В украинский прокат фильм выйдет 19 сентября.

Читайте также: