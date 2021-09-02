Джорджина Родригес эффектно выгнулась на надувной черепахе в бассейне

27-летняя аргентинка показала, как проводила последние летние дни.

Возлюбленная Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – опубликовала в Instagram фото и продемонстрировала, как плавала в бассейне на большой надувной черепахе. Джорджина была в купальнике и эффектно выгнулась на матрасе, когда ее сфотографировали.

Похоже, фотография была сделана во время отдыха. Впрочем, все лето Родригес то и делала, что проводила время на яхтах с любимым и их детьми. Напомним, у пары есть общая дочь Алана, а также у Роналду есть трое старших детей от суррогатной матери.

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