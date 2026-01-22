Джорджина Родригес / © Getty Images

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram видео, в котором она в спортзале бегает наперегонки с 8-летней дочерью Евой.

© Instagram Джорджины Родригес

Интересно, что, если стартовала Джорджина раньше, дочка смогла ее догнать и перегнать. В комментариях под фото поклонники пары Родригес-Роналду написали много комментариев с восхищением физической формы Евы: «Она такая быстрая», «Такая быстрая, как и отец», «У нее скорость отца» и др.

Отметим, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Пара с детства прививает своим детям любовь к спорту. Ранее, напомним, Джорджина Родригес показывала, как ее жених Криштиану Роналду занимается в зале с их общим сыном.