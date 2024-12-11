Джорджина Родригес поделилась милыми фото младшей дочери Криштиану Роналду

Звезда много времени проводит со своими детьми и часто показывает их в соцсетях.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и 39-летний португальский футболист Криштину Роналду воспитывают пятерых детей. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – Родригес является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына спортсмена – 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб "Аль-Наср".

Джорджина много времени проводит со своими детьми и часто показывает их в соцсетях. Так, на новых фото в Instagram модель показала, как вместе с младшей – двухлетней – дочерью Беллой Эсмеральдой – сходили в японский ресторан и поели суши.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Девочка даже попыталась использовать деревянные палочки.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

"Обед с мамой", - подписала фото Родригес.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес надела прозрачное платье на арабский кинофестиваль. На красной дорожке в день открытия она появилась в черном обтягивающем платье-водолазка с длинными рукавами, которое также украшали крупные кристаллы. Выбор такого наряда стал довольно смелым решением, ведь он немного просвечивался, особенно на ягодицах.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Читайте также:

Джорджина Родригес в эффектных образах и в бикини (10 фото)