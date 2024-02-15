Джорджина Родригес показала, что ей подарил Криштиану Роналду в День влюбленных

Вчера, 14 февраля, соцсети заполонили фотографии подарков и букетов в честь Дня святого Валентина. 30-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – тоже показала, что ей подарил ее возлюбленный – футболист Криштиану Роналду.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

На фото запечатлен огромный букет алых роз и подарочный пакет от ювелирного бренда Van Cleef & Arpels, скорее всего, там комплект украшений, которые так любит девушка. Также в руках она держит букет из бумажных сердец – наверно, это подарок от детей пары.

Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, как прошло празднование 39-летия Криштиану Роналду. Праздник прошел в Саудовской Аравии и в окружении семьи футболиста.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Читайте также:

Джорджина Родригес в эффектных образах и в бикини (10 фото)