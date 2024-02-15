Джорджина Родригес показала, что ей подарил Криштиану Роналду в День влюбленных

Девушка похвасталась подарком от футболиста в своем Instagram.
Вчера, 14 февраля, соцсети заполонили фотографии подарков и букетов в честь Дня святого Валентина. 30-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – тоже показала, что ей подарил ее возлюбленный – футболист Криштиану Роналду.
На фото запечатлен огромный букет алых роз и подарочный пакет от ювелирного бренда Van Cleef & Arpels, скорее всего, там комплект украшений, которые так любит девушка. Также в руках она держит букет из бумажных сердец – наверно, это подарок от детей пары.
Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, как прошло празднование 39-летия Криштиану Роналду. Праздник прошел в Саудовской Аравии и в окружении семьи футболиста.
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