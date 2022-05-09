Джорджина Родригес показала фото их с Роналду новорожденной дочери и рассекретила ее имя

Джорджина Родригес показала фото их с Роналду новорожденной дочери и рассекретила ее имя

Возлюбленная Криштиану Роналду и мать его детей – Джорджина Родригес – опубликовала в блоге фото новорожденной дочери.

Недавно в семье Джорджины и Криштиану произошла трагедия. Во время родов один из детей-двойняшек пары умер. Семья переживала горе публично, рассказав о произошедшем поклонникам.

Прошло чуть меньше месяца, и Джорджина оказалась готова поделиться с публикой фотографией выжившей дочери, которая получила имя Белла Эсмеральда.

На трех фотографиях, опубликованных Джорджиной, малышка Эсмеральда сладко спит. О ее рождении Криштиану Роналду сообщил 18 апреля 2022 года. В тот день футболист написал пост:

"С глубокой грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря судьбе надежды и радости. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень тяжелое время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", – сообщил он.

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В мае спортсмен растрогал подписчиков снимком, на котором запечатлен с новорожденной дочкой на руках. Подпись к фото гласила: "Вечная любовь".

Также футболист поблагодарил всех фанатов за поддержку. "Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы испытываете к нашей семье. Теперь пришло время быть благодарными за жизнь, которую мы только что приветствовали в этом мире ❤️".

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