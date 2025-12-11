Джорджина Родригес показала, как ее жених Криштиану Роналду занимается в зале с их общим сыном

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Не секрет, что известный футболист Криштиану Роналду следит за своей физической формой и много времени проводит в тренажерном зале. К спорту он решил привлекать и своих детей, которых у него с 31-летней моделью и инфлуэнсером Джорджиной Родригес пятеро.

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

В своем Instagram девушка показала фото, на котором футболист запечатлен со своим сыном — 8-летним Матео. Они стоят у зеркала и готовятся выполнить какое-то упражнение с гантелями. Криштиану рассказывает сыну, как его выполнять.

Криштиану Роналду с сыном / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Роналду и Родригес познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

