Джорджина Родригес показала, как прошло празднование 39-летия ее возлюбленного Криштиану Роналду

Праздник прошел в кругу семьи.
Джорджина Родригес - модель, инфлуэнсер и возлюбленная Криштиану Роналду, известного португальского футболиста, выступающего за клуб "Аль-Наср" и сборную Португалии. 5 февраля ему исполнилось 39 лет. Судя по его соцсетям, день рождения он отмечал в Саудовской Аравии и в окружении своих детей и возлюбленной.
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На фото футболист и модель запечатлены с четырьмя старшими детьми. Всего пара воспитывает шестерых детей, двоих из которых ему родила Джорджина.
"Благодарен, что провел свой 39-й день рождения наилучшим образом: с семьей и снова на тренировочном поле. Спасибо всем за теплые сообщения!" – подписал фото Кришту.
А Джорджина показала совместное селфи с возлюбленным, на котором он держит в руках тарелку с тортом со свечей.
Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, как отметила 30-летие на Мальдивах. Звезда собрала своих друзей и детей за огромным столом, установленном прямо на пляже. Криштиану на праздновании не было, но она показала, как они общались по видеосвязи.
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