Джорджина Родригес показала милое фото своего жениха Криштиану Роналду с их общей дочерью

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram милым фото из семейного отпуска. Где отдыхает пара с детьми, не известно.

Дочь Криштиану Роналду и Джорджины Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

На фото известный спортсмен запечатлен в бассейне, на его спине висит, обнимая папу руками, 3,5-летняя дочь Белла Эмеральда.

Криштиану Роналду с дочерью / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Роналду и Родригес познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба пары.