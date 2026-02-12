ТСН в социальных сетях

Джорджина Родригес показала своего жениха Криштиану Роналду, который занимается в спортзале с младшей дочерью

Девушка поделилась в Сети фото, которое умилило ее подписчиков.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram фото, на котором запечатлен ее жених и их младшая дочь Белла Эсмеральда. Папа с дочерью занимаются в спортзале.

Криштиану Роналду с дочерью Беллой Эсмеральдой / © Instagram Джорджины Родригес

Криштиану Роналду с дочерью Беллой Эсмеральдой / © Instagram Джорджины Родригес

Интересно, что у девочки в руках маленькие розовые гантели. Она смотрит на папу и повторяет за ним упражнение. «Папа», — подписала фото Родригес.

Сама же Джорджина тоже занималась. Она выбрала тренажер для квадрицепсов.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Родригес и Роналду с самого детства прививает детям любовь к спорту и часто показывают совместные фото с ними именно из спортзалов.

Напомним, пара познакомилась в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Ранее Джорджина Родригес похвасталась подарком от Криштиану Роналду на ее 32-летие.

