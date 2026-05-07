Джорджина Родригес попала под прицел папарацци в бриллиантах и с любимой сумкой в руке

Джорджина Родригес / © Associated Press

Перед началом Met Gala в Нью-Йорке 32-летняя Джорджина Родригес попала под прицел папарацци. Инфлюенсерку сфотографировали, когда она покидала отель Carlyle и направлялась на гламурный бал.

Однако в отличие от других знаменитостей, образ Джорджина не засветила публике, ожидавшей под зданием. Звезда надела черный костюм с кофточкой на молнии и брюками, который дополнила сумкой Hermes, босоножками и драгоценностями с огромными бриллиантами.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Впоследствии она переоделась в нежное платье Ludovic de Saint Sernin бирюзового оттенка с изысканным декольте и шнуровкой. Особой деталью лука Родригес стала фата с кружевом. Вероятно это был прямой намек на то, что сама Джорджина скоро станет женой Криштиану Роналду и готовится к роскошной свадьбе.

Джорджина Родригес / © Associated Press

