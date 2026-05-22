Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Криштиану Роналду/Instagram

Реклама

Команда «Аль-Наср», за которую играет Криштиану Роналду, побелила в чемпионате Саудовской Аравии, завоевав титул в 11-й раз в истории и впервые с 2019 года. Для футболиста это первый чемпионский титул с момента перехода в клуб в 2022 году. На финальной игре присутствовала его невеста — 32-летняя модель, инфлуэнсер Джорджина Родригес — и их четверо детей.

Они сделали совместное фото после награждения.

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Криштиану Роналду

На фото семья позировала в одинаковых футболках «Аль-Наср». Криштиану обнимает своих детей: дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду и близнецов Еву и Матео. Не хватает только старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего.

Реклама

Отметим, пара познакомилась в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. И недавно Роналду сделал своей возлюбленной предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом.

Напомним, Джорджина Родригес в вечернем образе пришла на ивент.

Новости партнеров