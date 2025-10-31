Джорджина Родригес / © Associated Press

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — показала в своем Instagram, как их дети готовятся к Хэллоуину, который традиционно отмечается 31 октября. Фото очень развеселило поклонников звездной пары.

Криштиану Роналду с дочерью / © Instagram Джорджины Родригес

На фото был запечатлен футболист и его дочь в «страшной» маске девочки с большими глазами и раной на щеке. У Роналду испуганный вид — возможно, он подыграл дочери или правда не ожидал такое увидеть.

Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

