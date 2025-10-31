ТСН в социальных сетях

Джорджина Родригес рассмешила фолловеров фото со своим возлюбленным — Криштиану Роналду — и их дочерью в страшной маске

Западные селебрити продолжают готовиться к Хэллоуину.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — показала в своем Instagram, как их дети готовятся к Хэллоуину, который традиционно отмечается 31 октября. Фото очень развеселило поклонников звездной пары.

Криштиану Роналду с дочерью / © Instagram Джорджины Родригес

Криштиану Роналду с дочерью / © Instagram Джорджины Родригес

На фото был запечатлен футболист и его дочь в «страшной» маске девочки с большими глазами и раной на щеке. У Роналду испуганный вид — возможно, он подыграл дочери или правда не ожидал такое увидеть.

Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала новые фото из Парижа и заставила всех о себе говорить.

Светские выходы Джорджины Родригес (26 фото)

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

