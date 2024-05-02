Джорджина Родригес сходила с дочерьми на шопинг и показала, что они купили

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду воспитывают пятерых детей. Они часто берут их с собой в путешествия и даже вместе с ними ходят в спортзал.

Джорджина Родригес с детьми в Диснейленде / Фото: Instagram Джорджины Родригес

В своем Instagram Джорджина показала, как сходила на шопинг с двумя старшими дочками – Евой и Аланой. Они зашли в бутик Gucci, где купили себе по паре солнцезащитных очков, которые сразу же примерили и сделали в них фото.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Вообще, Родригес известна своей любовью к роскошным аксессуарам. Например, ее коллекция сумок насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Свои образы, в том числе спортивные, она часто дополняет одной из ее многочисленных Hermes Birkin.

Джорджины Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджина Родригес и Криштиану Роналду сходили вместе в спортзал. Снимком из зала поделилась девушка в своем фотоблоге.

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