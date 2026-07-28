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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
301
Время на прочтение
1 мин

Джорджина Родригес сыграла в гольф с женихом Криштиану Роналду и их пятью детьми

Звездная семья активно провела время.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — показала в своем Instagram, как прошли их семейные выходные. Звездная пара и их пятеро детей отправились поиграть в гольф.

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Для активного дня Родригес выбрала розовый обтягивающий спортивный комплект, который дополнила черной кепкой и рашгардом.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Судя по фотографиям, дети с удовольствием присоединились к родителям и весело провели время вместе. А Криштиану учил их правильно делать удары клюшкой.

Дочь Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Дочь Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и их дети / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 16-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Ранее, напомним, Криштиану Роналду сделал свой девушке предложение, а она похвасталась кольцом с гигантским бриллиантом.

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Дата публикации
Количество просмотров
301
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